'Peklensko' vroč teden v Franciji: temperature krepko čez 40 stopinj

Po napovedih meteorologov bo najhuje v Franciji, kjer bodo temperature presegle mejo 40 stopinj Celzija. Danes se je ogrelo do 35 stopinj, temperature pa bodo z vsakim dnem višje. Najbolj vroče bo na severu države, vključno s Parizom.

V francoski prestolnici so oblasti postavile začasne fontane s pitno vodo, javni bazeni pa bodo odprti vse do poznega večera. Prebivalcem bodo delili brezplačno vodo, poskrbeli pa bodo tudi za najbolj ranljive, še posebej starejše.

V prestolnici so že razglasili 3. stopnjo nevarnosti zaradi hude vročine - najhujša, 4. stopnja, še nikoli ni bila razglašena. Oblasti so poskrbele za dodatnih 900 prostorov, kjer se bodo ljudje lahko ohladili, za javnost pa bo ponoči odprtih še 13 parkov.

Francoski meteorologi že primerjajo trenutni vročinski val s tistim iz leta 2003, ko je umrlo več kot 15.000 ljudi. V samo enem mesecu so zabeležili kar tri temperaturne rekorde, najbolj vroče pa je bilo 12. avgusta 2003, ko je termometer pokazal 44,1 stopinje Celzija.

Francoska meteorološka agencija Meteo France je opozorila, da bi se lahko visoke temperature obdržale vse do prihodnjega tedna. Zelo tople bodo tudi noči, ko bodo temperature večinoma ostale nad 20 stopinj Celzija. Najbolj ogrožena so večja mesta, so še zapisali pri Meteo France.