Ponavlja se zgodba uspeha naših košarkarjev. Slovenski navijači so stopili skupaj in evforično podprli tudi slovenske odbojkarje. Naši odbojkarji niso pričakovali takšne podpore, vendar pa so od tekme do tekme bolj sproščeni. Svojo hvaležnost kažejo tudi tako, da po tekmi nikoli ne odhitijo iz dvorane, temveč se posvetijo tudi tistim, ki jih med tekmo neprestano spodbujajo.