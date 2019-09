Pelosijeva odredila začetek kongresnih preiskav za impeachment Donalda Trumpa

Trumpov odvetnik Rudy Giuliani je javno priznal, da ga je Bela hiša poslala v Ukrajino, kjer naj bi preiskal ravnanje Hunterja Bidna ter zahteval preiskavo. Washington Post in Associated Press, sklicujoč se na neimenovane vire, poročata, da je Trump zadržal skoraj 400 milijonov dolarjev pomoči Ukrajini pred telefonskim pogovorom z Zelenskim.

Pomoč je bila sicer kasneje sproščena, vendar po velikih pritiskih na Trumpa s strani kongresnih republikancev. Škandal je izbruhnil zaradi prijave ameriškega obveščevalca, da je v prepisu telefonskega pogovora med Trumpom in Zelenskim zasledil nekaj, kar ogroža nacionalno varnost, in je zadevo prijavil.

Generalni inšpektor obveščevalne skupnosti je prijavo označil za kredibilno in jo je želel posredovati kongresu, vendar so mu to onemogočili "od zgoraj", kar je v nasprotju z zakonodajo o žvižgačih.

Trump še naprej zavrača objavo prepisa pogovora

Skupaj s svojimi medijskimi podporniki pa Trump ustvarja škandal v zvezi z domnevno korupcijo Hunterja Bidna, čeprav zanjo še ni postregel z dokazi.

Kongresni demokrati doslej še niso sprožili impeachmenta, ker vedo, da bo republikanska senatna večina Trumpa oprostila krivde, kar bi mu lahko potem pomagalo na volitvah novembra 2020. Za impeachment tudi niso bili vsi kongresni demokrati, predvsem ne tisti iz zmernih okrožij, kjer ni prave volje med volivci za to.

Ukrajinski telefonski klic to sedaj spreminja. Washington Post objavlja prispevek skupine zmernih demokratskih kongresnikov."Te navedbe so presunljive glede grožnje nacionalni varnosti in korupcije. Do tega sklepa nismo prišli zlahka. Gre za grožnje vsemu, kar smo prisegli, da bomo branili. Moramo ohraniti nadzor in ravnovesje oblasti, kot so si zamislili ustanovitelji ZDA in obnoviti zaupanje ljudi v vlado," so zapisali.