Pelosijeva poskrbela za nove napetosti na Daljnem vzhodu

Prva dama ameriškega kongresa Nancy Pelosi je z obiskom Tajvana, ene od postaj svoje turneje po azijskih državah, dodobra razjezila Kitajsko in skupaj z vodstvom Tajvana poskrbela za nove napetosti na Daljnem vzhodu. Pelosijevi so v prestolnici Tajpej poleg tamkajšnjega političnega vodstva dobrodošlico izrekli tudi nekateri Tajvanci. Pričakali pa so jo tudi protestniki in jo pozivali, naj se vrne v Ameriko. V nagovoru parlamentu je dejala, da bodo Združene države Amerike Tajvanu vedno stale ob stani. Besna Kitajska, ki Tajvan obravnava kot eno od svojih uporniških provinc, saj ni mednarodno priznan, je zato omejila trgovanje z otokom in začela vojaške vaje v vodah okoli Tajvana. Oblasti na otoku so zvišale stopnjo vojaške pripravljenosti.