Pelosijeva Trumpu prepovedala govor v kongresu

Okoli 800.000 javnih uslužbencev že ostalo brez ene mesečne plače

Trump je 22. decembra prekinil financiranje dela lastne vlade, ker mu demokrati v predstavniškem domu nočejo potrditi 5,7 milijarde dolarjev pologa za gradnjo zidu na meji z Mehiko

Okoli 800.000 javnih uslužbencev v ZDA je medtem že ostalo brez ene mesečne plače, kmalu bodo še brez druge. Vodja senatne večine, republikanec Mitch McConnellse doslej ni hotel vpletati v spor med Trumpom in Pelosijevo, a se je sedaj z vodjo demokratov Chuckom Schumerjem dogovoril, da bodo v tem tednu glasovali o dveh predlogih za odprtje vlade.

Republikanci imajo v senatu 53 sedežev, demokrati 47, vendar je za uspeh proračunskega zakona potrebna večina 60 glasov in oba predloga sta vnaprej obsojena na propad. Demokrati predlagajo, da se vlada odpre začasno do 8. februarja, do takrat pa se lahko preigravajo glede zidu. Tak predlog so demokrati v predstavniškem domu že potrdili in manjkal bi samo še Trumpov podpis, ki pa ga ne bo, ker ni denarja za zid.

Drugi predlog je Trumpov tako imenovani kompromis, ki ga je izrekel v televizijskem prenosu konec prejšnjega tedna. V zameno za denar za zid je ponudil financiranje lastne vlade in še začasno obnovo zaščite nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA kot mladoletniki.

Ta adut mu je padel v vodo, ko je vrhovno sodišče zavrnilo njegovo pritožbo na sodne blokade odvzema zaščite tem priseljencem, ki so sedaj varni najmanj še leto dni. Za Schumerja je Trumpov predlog le še eno izsiljevanje. Demokrati v senatu zahtevajo, naj najprej plača javne uslužbence, nato so možna pogajajo.