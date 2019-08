Pentagon predčasno prekinil razvoj milijardo dolarjev vrednega protiraketnega sistema

"Razvojni programi včasih naletijo na probleme. Po skrbnem pregledu smo se odločili, da pot, po kateri gremo, ne bo prinesla rezultatov, zato ne gremo več po njej," je povedal državni podsekretar za obrambo, pristojen za razvoj in inženirstvo, Michael Griffin.

Za razvoj je bilo odgovorno podjetje Boeing, s katerim so zdaj prekinili pogodbo.

Kopenski obrambni sistem, imenovan Redesigned Kill Vehicle, bi bil namenjen prestrezanju medcelinskih balističnih raket, uperjenih proti ZDA, zunaj atmosfere.

Vendar so se pri razvoju soočali s številnimi težavami. Decembra lani so ugotovili, da določeni ključni deli sistema ne izpolnjujejo zahtevanih kriterijev, je pojasnil tiskovni predstavnik Pentagona Robert Carver.

Pet mesecev kasneje so začasno prekinili pogodbo in začeli preučevati alternativne možnosti. Zdaj je ministrstvo odločilo, da so tehnične težave nepremostljive ali je njihova odprava predraga, da bi nadaljevali program.

Raziskave in testiranje, izvedeni pred koncem tega programa, bodo sicer omogočili razvoj orožja za prestrezanje raket nove generacije, je pojasnil Carver.