Perfekcionistka, ki se je s plezanjem prvič srečala v osnovni šoli

Janja Garnbret je plezalka, o kateri govori ves svet in to v presežkih. Serijska zmagovalka in trikratna svetovna prvakinja podira meje mogočega. Po svetovnem prvenstvu na Japonskem, kjer se je že uvrstila na olimpijske igre naslednje leto, si je vzela krajši oddih. Zdaj pa je začela s treningi in pripravami na preostanek sezone v težavnostnem plezanju, kjer brani lansko skupno zmago.