Pes, ki je pomagal ujeti in ubiti Bagdadija

Trump je psa, ki dobro okreva, označil za "lepega" in "nadarjenega". Čeprav je objavil njegovo fotografijo, pa njegovo ime in ime njegovega vodnika nista znana. "Gre za operacijo Delte, ne moremo vam povedati imena psa," je za CNN povedal eden od obrambnih uradnikov. Psa imenujejo le s "K-9", kar je oznaka za policijske in vojaške pse.

Načelnik generalštaba ameriške vojske Mark Milley je v ponedeljek na tiskovni konferenci dejal, da gre za še vedno operativnega vojaškega psa, ki je opravil izjemno delo, kot ga opravljajo vsi v različnih situacijah, in se bo vrnil na dolžnost s svojim vodnikom, zato njegovega "imena, fotografij ali česarkoli drugega" ne bodo razkrili. Znano pa je, da ameriška vojska največ uporablja nemške in belgijske ovčarje.

Trump: Bagdadi je umrl kot pes, cvilil in jokal je

Trump je sicer novico o smrti Bagdadija sporočil zelo ponosno. "Preteklo noč so Združene države Amerike k pravici privedle svetovnega terorista številka ena. Abu Bakr al Bagdadi je mrtev. Bil je ustanovitelj in voditelj Islamske države, najbolj neusmiljene in nasilne teroristične organizacije na svetu. ZDA so Bagdadija iskale več let. Njegova smrt ali aretacija je bila najvišja prioriteta moje administracije," je dejal.

"Umrl je med begom v predor. Med begom je cvilil in jokal. Na kraju je bilo 11 otrok, ki nam jih je uspelo evakuirati in niso bili ranjeni. Bagdadi se je v predor zatekel s tremi otroki. Vodil jih je v gotovo smrt. Ko je prišel do konca predora, so ga dohiteli naši psi. Nato je sprožil samomorilski jopič in ubil sebe ter tri otroke. Njegovo telo je bilo zmaličeno od eksplozije," je še dejal ameriški predsednik, ki je potrdil, da med ameriškimi silami ni bilo žrtev.

Bagdadija so po njegovih besedah spremljali več tednov, pred uspešno operacijo pa so v zadnjem trenutku odpovedali dve ali tri akcije. Trump je operacijo, ki jo je označil za zelo nevarno, skupaj z generali spremljal v posebni sobi za ogled in nadzor nad operacijami. Ameriške enote so naletele na odpor Bagdadijevih ljudi, vendar so ga hitro zlomile ter prisilile vodjo samooklicane Islamske države k begu v smrt.