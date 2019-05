Pes rešil dojenčka, ki ga je živega zakopala 15-letna mati

Pozornost Tajca Usa Nisaikha je pritegnil nenavaden lajež njegovega šestletnega psa Ping Ponga, ki je prihajal iz bližnjega gozdičevja. Ko je Usa prišel do kraja, kjer je vznemirjeni Ping Pong kopal po tleh, je opazil šokanten prizor. Iz tal je štrlela otroška noga in Usa je takoj priskočil na pomoč svojemu psu. K sreči ni bilo prepozno. Dojenček je bil namreč še vedno živ, zato so ga domačini takoj prepeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je otrok povsem zdrav in da ni bil poškodovan. Kot je sporočila lokalna policija, gre srečen razplet zgodbe pripisati dejstvu, da otrok ni bil zakopan globoko.

Storilca niso iskali prav dolgo. Policisti so prijeli 15-letnico, za katero so ugotovili, da je mati zakopanega dojenčka. Kljub njeni mladoletnosti ji grozi sojenje za kaznivi dejanji opustitve in poskusa umora. "Dekle smo poslali na opazovanje v psihiatrično bolnišnico, saj je trenutno povsem iz sebe," je povedal Panuwat Puttakam, poveljnik policijske postaje v Čum Phuangu. "Na zaslišanju je povedala, da svoje dejanje obžaluje ter da je delovala impulzivno, saj jo je bilo strah, da bi njeni starši izvedeli za nosečnost," je še dejal Puttakam. Medtem so starši 15-letnice že sporočili, da so pripravljeni skrbeti za otroka, vendar oblasti o tem zaenkrat še ne bodo odločale.