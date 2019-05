Peščena nevihta dan spremenila v noč

Velika peščena nevihta je prekrila mesto Mildura v zvezni državi Victoria v Avstraliji in v le nekaj minutah dan spremenila v noč. Kot so pojasnili meteorologi, so tovrstne nevihte v mesecu maju redkost.

V torek popoldne so prebivalci številnih mest v zvezni državi Victoria v Avstraliji opazovali nenavaden pojav. Velika peščena nevihta je popolnoma prekrila mesto Mildura in v le nekaj minutah dan spremenila v noč. Tanvi Mor, ki je bil v času nevihte na letališču, je dejal, da je izgledalo, kot da bo nevihta "pogoltnila" mesto. Kot je še povedal, gre za najhujšo peščeno nevihto v regiji v zadnjih 40 letih. Na družbenih omrežjih so se medtem pojavili številni posnetki in fotografije nevihte. Eden izmed lokalnih prodajalcev avtomobilov Shaun Blythman je povedal, da so morali po nevihti očistiti okoli 100 vozil, ki so bili popolnoma prekriti s čokoladno rjavim peskom. Meteorolog pri državni meteorološki službi Richard Carlyon je dejal, da so tovrstne nevihte v mesecu maju nenavadne. "Po navadi jih pričakujemo v bolj sušnih mesecih, in sicer poleti. Res pa je, da je bil začetek leta zelo sušen," je povedal. Kot je pojasnil, je obilno deževje pretekli teden "za las" zgrešilo zahod Victorie. "Običajno imamo v tem letnem času dovolj dežja in tovrstnih neviht ni," je še povedal. Nevihta je mesto zajela okoli 17.00 po lokalnem času, sunki vetra pa so v mestu Mildura dosegli 57 kilometrov na uro. V sosednjih mestih je veter dosegel hitrost do 85 kilometrov na uro.