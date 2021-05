Pestra nogometna sezona za nogometaše v tujini

Tudi za našimi nogometaši, ki so v tujini, je pestra nogometna sezona. Soočati so se morali s številnimi preprekami, protokoli, okužbami in testiranji, ki jih je prinesla pandemija covida-19. Najtežje je bilo, ko so morali zaradi izolacije veliko časa preživeti stran od svojih družin, veliko ekip je moralo tudi skoraj vso sezono igrati pred praznimi tribunami. A kljub vsemu so slovenski legionarji v tujini poskrbeli za lep izkupiček lovorik, kar nekaj Slovencev je z nasmehom na obrazu pokal dvignilo tudi prejšnji konec tedna.

