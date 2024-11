Pestro dogajanje v hramu demokracije

"Navadite se, še kar dosti časa bom predsednik vlade," Robert Golob odgovarja poslancu SDS, ki mu očita laži, zavajanja in manipulacije. V državnem zboru pa so bili medtem kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada in opravili pogovor s šefico poslancev vladajočega Gibanja Svoboda zaradi posnetka političnega dogovarjanja o propadlem referendumu o drugem bloku jedrske elektrarne. Dogajanje v hramu demokracije je bilo milo rečeno pestro.