Pestro vremensko dogajanje v Evropi: na Irskem in v Veliki Britaniji ostali brez elektrike

Hladna fronta, ki je od zahoda prispela v naše kraje, je pred tem v nekaterih državah zahodne Evrope povzročila številne težave, predvsem v cestnem, ladijskem in letalskem prometu. V severni Španiji je zaradi snega neprevoznih več kot 60 državnih in regionalnih cest, tudi odseki štirih avtocest. Pred močnim vetrom ter obilnim dežjem in sneženjem svarijo vremenoslovci v Italiji. Na Irskem in v Veliki Britaniji je zaradi Barre, kot so imenovali hladno fronto, na tisoče ljudi ostalo brez elektrike. Zaradi podrtih dreves so zaprte številne ceste, prekinjene so tudi nekatere trajektne povezave.