Pet let po sestrelitvi malezijskega letala: svojci iščejo pravico

Sorodniki žrtev sestrelitve malezijskega potniškega letala nad vzhodno Ukrajino so ob današnji peti obletnici sestrelitve okrepili pozive k pravici. Spominski slovesnosti na Nizozemskem in v malezijski prestolnici Kuala Lumpur so pripravili slab mesec po vložitvi obtožnice proti trem Rusom in Ukrajincu.

Nizozemski zunanji minister Stef Blok se je tudi zahvalil za podporo iz sveta pri "skupnih prizadevanjih (...) za dosego pravice". "Nadaljevali bomo," je še dejal. Spominsko slovesnost v Donecku na vzhodu Ukrajine so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pripravili tudi proruski separatisti. Udeležilo se je je okoli 500 ljudi, med njimi tudi voditelj separatistov Denis Pušilin. Sestrelitev letala pred petimi leti je zahtevala 298 smrtnih žrtev med potniki in člani posadke. Med umrlimi je bilo 196 Nizozemcev, 36 je bilo Avstralcev. Evropska unija je dan pred obletnico pozvala Rusijo, naj sprejme odgovornost in v celoti sodeluje s preiskavo, ki poteka. Boeing 777 malezijske družbe Malaysia Airlines je bil 17. julija 2014 na poti iz Amsterdama v Kuala Lumpur. Strmoglavil je nad vzhodom Ukrajine. FOTO: AP Preiskovalci so ugotovili, da je letalo sestrelila raketa buk, ki je prišla z ruskega ozemlja, in vložili obtožnice zaradi umora proti štirim osebam - Rusom Igorju Girkinu, Sergeju Dubinskemu in Olegu Pulatovu ter Ukrajincu Leonidu Harčenku. Vsi so povezani s separatisti na vzhodu Ukrajine. Rusija, ki je bila po sestrelitvi letala deležna dodatnih sankcij, vse obtožbe sicer zanika.