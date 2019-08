Pet mrtvih zaradi udarov strel na Poljskem in Slovaškem

Močna nevihta je zajela gorovje Tatre na Poljskem in Slovaškem. Umrlo je pet ljudi, med njimi tudi dva otroka. Večino žrtev so zabeležili na Poljskem, kjer je strela udarila v velik kovinski križ na vrhu gore Giewont, v času, ko je bilo tam prisotnih več pohodnikov, tok pa se je nato še širil po kovinski ograji, lokalne medije povzema The Guardian. Nenadna nevihta je namreč presenetila turiste, ki so se povzpeli na goro."Nihče ni pričakoval, da bo nastala tako huda nevihta, to je bilo nemogoče napovedati," je po poročanju BBC dejal Jan Krzysztof, vodja poljske gorske reševalne službe.

Eno smrtno žrtev so zabeležili na Slovaškem. "Bilo je več mrtvih v različnih predelih gorovja Tetra," je še dejal Krzysztof.