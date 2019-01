Pet žensk mrtvih v požaru v 'sobi za pobeg'

V mestu Koszalin na severu Poljske je v t.i.'sobi za pobeg'oziroma escape room izbruhnil požar, v katerem je umrlo pet žensk, še en moški je utrpel hude opekline, prepeljali so ga v bolnišnico. Vzrok požara, ki je izbruhnil okoli 5. ure popoldan še ni znan.

Na kraju dogodka so gasilci, ki so požar že pogasili, in policija, ki je potrdila, da so v stavbi našli "pet trupel mladih oseb," poroča tvn24.pl.

Na tragedijo se je že odzval poljski notranji minister Joachim Brudziński in družinam žrtev ponudil podporo. Hkrati je napovedal, da bodo v vseh tovrstnih objektih v državi preverili protipožarno zaščito.