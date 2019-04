Govori sedem jezikov, je vojni veteran in poročen z moškim

Iz neznanega župana manjšega mesta South Bend v zvezni državi Indiana, za katerega je še v začetku leta le malokdo verjel, da ima možnosti med natrpanim seznamom demokratskih predsedniških kandidatov (po zadnjem štetju se jih je nabralo že 17), je z le nekaj televizijskimi nastopi vstopil v osredje in pridobil veliko priljubljenost. Voditelj oddaje Morning Joe, Joe Scarborough , ga je po gostovanju v oddaji celo primerjal z nekdanjim predsednikom Barackom Obamo . Z večjo izpostavljenostjo pa pride tudi več zbranih sredstev za predsedniško kampanjo, do sedaj naj bi tako zbral že več kot sedem milijonov ameriških dolarjev oziroma dobrih šest milijonov evrov.

V nedeljo je tudi uradno naznanil svojo kandidaturo in pri tem dejal, da je kljub svoji mladosti motiviran, saj mora "popraviti" smer, ki jo je Trumpova administracija ubrala na področju klimatskih sprememb, zdravstva in migracijske politike."To je eden izmed tistih velikih trenutkov med celotnimi obdobji življenja našega naroda. Trenutek, v katerem živimo, nas sili k ukrepanju,"je dejal.

Samega sebe označuje za političnega progresivca, katerega glavni cilj je voditi generacijo milenijcev, ki se bodo po njegovih besedah soočali s klimatskimi spremembami, gre za generacijo, ki je odrasla s strelskimi pohodi v šolah, in generacijo, ki je prispevala večino vojakov za vojni v Iraku in Afganistanu.

Če bi bil izvoljen bi 37-letni predstavnik milenijske generacije postal najmlajši predsednik v zgodovini ZDA, hkrati pa tudi prvi odkrito homoseksualni predsednik. Od leta 2018 je poročen s Chastenom Glezmanom, ki skupaj s soprogom potuje po državi, življenje med predsedniško kampanjo pa Glezmanom pridno objavlja na družbenih omrežjih.

Govori sedem jezikov, je veteran vojne v Afganistanu in človek vere

Navdušuje že samo njegov življenjepis – šolal se je na Harvardu, študiral zgodovino in literaturo, igra pianino, govori sedem jezikov – norveško naj bi se naučil zgolj zato, ker je želel prebrati knjigo, ki ni bila prevedena, in tako dostopna zgolj v norveščini. Ob tem je tudi veteran vojne za Afganistan - za služenje v vojski pa si je vzel pol leta dopusta med svojim županovanjem. In prav njegov čas vodenja mesta, ki se je ob začetku njegovega županovanja povzpelo na seznam"desetih umirajočih mest v ZDA", se je sedaj znašel pod drobnogledom. Zaustavil naj bi gospodarski 'prosti pad' v mestu, kjer je nekoč cvetela industrija. A pri tem se zapostavljene čutijo pripadniki črnske in južnoameriške skupnosti, ki predstavljajo 40 odstotkov prebivalcev.

Buttigieg je vdan vernik oziroma "človek vere", kot opisuje sam sebe. Ta je sicer v ZDA sicer tradicionalno domena konzervativcev in republikanske stranke, a 37-letnik pravi, da mora v ZDA priti do vzpona vere na levi strani političnega polja, saj nobena stranka"ne more imeti monopola nad vero".