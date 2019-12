Umrl pobudnik izziva z ledeno vodo

"Rojeni vodja in vrhunski soigralec, Pete je bil vzornik vsem, še posebej mladim športnikom, ki so se po njem zgledovali zaradi njegovega poguma in neomajnega pozitivnega duha, kljub stiskam," so zapisali."Bil je plemenit borec, ki nas je vse navdihnil, da smo svoje talente in moči uporabljali v službi drugih." Družina je tudi povedala, da se Frates ni nikoli pritoževal nad diagnozo, namesto tega je svojo bolezen videl kot priložnost.

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) ali Lou Gehrigova bolezen je bolezen zgornjega in spodnjega motoričnega nevrona, ki se kaže z atrofijo mišic in spastičnimi znaki, pogosto tudi z znaki odpovedi spodnjih možganskih živcev. Gre za napredujočo bolezen, ki se navadno pojavlja posamič, poznane pa so tudi dedne oblike.

Frates je bil nekdanji bejzbolski igralec moštva Boston College, ki so mu leta 2012 diagnosticirali ALS. Ustanoviti je pomagal spletno senzacijo na družbenih omrežjih, izziv z vedrom ledene vode, ki je dvignil zavest in sredstva za bolezen. Po podatkih združenja ALS, so z izzivom po vsem svetu zbrali več kot 200 milijonov evrov, ko so ljudje delili video posnetke, v katerih so se polili z vedrom ledene vode. Sodelujoči v izzivu so nato izzvali prijatelje, naj to storijo še sami, zraven pa so jih spodbudili še k donaciji za združenje ALS. Brian Frederick, tiskovni predstavnik združenja ALS, je povedal, da je v izzivu sodelovalo več kot 17 milijonov ljudi, kar se je odražalo tudi v 2,5 milijonov donacijah.

Na Fratesovo smrt so se odzvali tudi pri Boston College, ki so družini izrekli sožalje. "Sprejel je svojo bolezen in zadnja leta posvetil ozaveščanju o ALS in pomagal zbirati denar za zdravilo. Je vzornik vsem študentom Boston College in priljubljena oseba našega kampusa," so sporočili.