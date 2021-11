Peterica balkanskih bojevnikov odkorakala na prostost. Bo primer zastaral?

11 let, 200 obravnav, 30 hišnih preiskav, nepričakovani preobrati in ponovna sojenja. Zadeva Balkanski bojevnik še kar ni dobila svojega epiloga, saj je vrhovno sodišče sodbo iz leta 2018 vrnilo v ponovno sojenje. Peterica domnevno vpletenih v umazane posle na kokainski poti čez Balkan v Evropo z Draganom Tošićem na čelu je tako zdaj znova na prostosti, saj naj bi sodišče ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti obrambe in omenjeno sodbo zaradi napake razveljavilo. V novem, tretjem sojenju je zdaj zastaralni rok le dve leti, kar bi lahko novemu sodniku zaradi obsežnosti gradiv in spisov predstavljalo ne le precejšen zalogaj, ampak morda celo težavo.

