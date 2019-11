Oproščeni skupinskega posilstva, ker zoper nezavestno dekle niso uporabili sile

V primeru, da bi bili krivi posilstva, bi jih sicer čakalo med 15 in 20 let zaporne kazni.

Peterico je tako spoznalo za krive spolnega nadlegovanja in petim od njih izreklo kazni med 10 in 12 let zapora. Šestega so oprostili, ker v incidentu ni aktivno sodeloval.

'Zdaj si na vrsti ti. 15 minut vsak in brez podaljškov!'

Incident se je zgodil oktobra 2016, ko je družba popivala med igro, imenovanobotellón,v zapuščeni tovarni v Manresi, mestecu na severovzhodu Katalonije.

Po besedah tožilstva so moški izmenično posiljevali dekle, ki je bilo pod vplivom alkohola in drog. Ta je na sodišču povedala, da je bil eden od obtoženih njen znanec, s katerim je imela teden dni prej spolni odnos in mu je zaupala. Prav on naj bi jo zvabil v tovarno, kjer jo je prvi posilil, nato pa k temu pozval še ostale. Dejal naj bi jim: "Zdaj si ti na vrsti. 15 minut vsak in brez podaljškov!" Dekle še pravi, da se dogodkov tiste noči slabo spominja, a eden od njih naj bi pred drugimi razkazoval tudi pištolo.

Vsi vpleteni so krivdo zanikali, čeprav so na njenem spodnjem perilu našli DNK sledi enega od njih. Vztrajali so tudi, da so mislili, da je stara 16 let in ne 14.

Tožilstvo je zahtevalo, da se napadalce obsodi za spolni napad, za katerega je zagroženih med 15 in 20 let zaporne kazni, saj žrtev ni bila sposobna, da bi se branila. A sodišče je odločilo, da so moški spolno nadlegovanje vršili brez uporabe sile ali ustrahovanja, saj je bila žrtev zaradi drog in alkohola v nezavestnem stanju in posledično ni vedela, kaj počne oz. ne počne, poroča El Pais.Odločili so, da bo prejela 12.000 evrov odškodnine za posledice napada, ki so ga označili kot "izjemno resnega" in "posebej ponižujočega".

'Ženske se morajo očitno očitno junaško braniti'

Odločitev sodišča je razburila javnost in skupine, ki se borijo za pravice žensk.

"Špansko sodišče še naprej verjame, da se morajo ženske junaško braniti. Zaradi njenega konzumiranja drog in alkohola so upravičena dejanja moških z do gleženj spuščenimi hlačami, ki so 14-letno dekle, ki se ni moglo braniti, izmenično posiljevali. Sodišče nima nobenih težav, ko na to gleda skozi oči napadalcev, ne pa tudi skozi oči žrtve!" je dejala Altamira Gonzalo, članica skupine za pravice žensk Themis.

TudiViviana Waisman, predsednica organizacije Women’s Link Worldwide, je zaskrbljena. "Sodišče bi situacijo lahko videlo kot zastrašujočo za žrtev, glede na to, da je mladoletna in je bila v zapuščenem prostoru z več napadalci, ki so bili starejši od nje. Lahko bi sklenili, da je šlo za spolni napad in razsodilo temu primerno."

Volčje krdelo iz Manrese

Mediji so primer poimenovali "Manada de Manresa"– volčje krdelo iz Manrese – zaradi podobnosti s spolnim napadom v Pamploni leta 2016, ko je pet moških 18-letno dekle zvleklo v hodnik stanovanjske stavbe in jo skupinsko posililo. Ker je v policijskem poročilu pisalo, da je bila "pasivna", je sodišče v Navarri odločilo, da uporabe sile in ustrahovanja ni bilo ter fantom izreklo kazni za spolno nadlegovanje.

Odločitev je sprožila val ogorčenja, proteste in pozive k zaostritvi kazni za posilstva.

Julija letos je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo in odločilo, da je bila žrtev podvržena zastrašujočim okoliščinam in da nikoli ni privolila v spolne odnose. Kaznivo dejanje so kategorizirali kot spolni napad, napadalce pa označili za posiljevalce. Zaporne kazni so jim iz devetih let zvišali na 15, zakone in kazni za kaznivo dejanje spolnega napada pa na zahtevo španskega premierja zdaj preučuje posebna komisija.