Peterica ujetih v Križni jami po treh dneh na varnem

Peterica ujetih dva in pol kilometra globoko v Križni jami je po zaslugi jamarske ekipe reševalcev in potapljačev vendarle ugledala dnevno svetlobo. Voda je čez noč na srečo upadla do te mere, da so ujete vendarle lahko rešili. Trije turisti so se skupaj z dvema vodnikoma v soboto odpravili vse do Kristalne gore, ki se nahaja proti koncu jame. Varno in suho zavetje pa so, potem ko se zaradi narasle vode niso mogli vrniti, poiskali pri delu, imenovanem Križna gora, ki je od vhoda v jamo oddaljen približno 2,4 kilometra. Podobnega reševanja sicer v turistično urejeni vodni jami še niso imeli, pojasnjujejo pristojni, so se pa ekipe jamarskih reševalcev več let usposabljale prav za takšna reševanja izza sifonov.