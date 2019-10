Peterici odredili enomesečni pripor, sodniku policijsko varovanje

Ostri odzivi ogorčene Hrvaške javnosti in množični protesti pred sodiščem v Zadru so očitno zalegli. Sodišče je za pet fantov vplivnih staršev, ki so večkrat skupinsko posilili 15-letnico, odredilo preiskovalni zapor. V enomesečnem priporu bodo zaradi nevarnosti uničevanja dokazov, vplivanja na priče in ponovitve kaznivega dejanja. Primer pa je zarezal tudi v hrvaško politiko.