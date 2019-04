Peterle se je od tretjega mandata poslovil z orglicami: Evropo moramo držati skupaj

Lojze Peterle si je z nastopom prislužil bučen aplavz evropskih kolegov, njegov nastop pa odmeva tudi na družbenih omrežjih. Kot je znano, se namerava Peterle na listi NSi potegovati tudi za četrti mandat v Evropskem parlamentu, nosilka liste bo sicer tokrat nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak, ki bi rada poslanski stolček v našem parlamentu, zamenjala za tistega v Evropskem parlamentu.

Projekcija na podlagi ankete Mediane iz 15. aprila napoveduje NSi, ki je sicer članica EPP, en sedež, podobno kot SNS in LMŠ, po dva pa skupni listi SDS in SLS (obe sta članici EPP) ter SD (S&D).

Ob koncu tretjega mandata Peterle sicer pravi, da je bil politično zahteven, med svojimi dosežki pa izpostavlja potrditev sporazuma med EU in Japonsko, pri pripravi katerega je sodeloval, in ki naj bi olajšal tudi poslovanje 200 slovenskih podjetij, ki poslujejo z Japonsko. Zadovoljen pa je tudi, da je s kolegi dosegel, da bo Evropska unija za preventivo in raziskave na področja raka do leta 2024 namenila 400 milijonov evrov.

Dolgoletni slovenski evropski poslanec je sicer zaskrbljen glede prihodnosti EU, ki se je morala v zadnjih petih letih soočiti z brexitom, migrantsko krizo in vzponom političnih ekstremov, kritičen je bil tudi do dela šefa Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja.

Evropske volitve bodo po EU potekale med 23. in 26. majem. V Sloveniji bodo 26. maja. Rok za vložitev kandidatur na DVK se izteče 26. aprila, ko bo uradno stekla tudi kampanja pred evropskimi volitvami.