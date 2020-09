Peti protikoronski paket podaljšuje subvencionirano čakanje na delo na domu

Da bi ohranili delujoče gospodarstvo in delovna mesta, je vlada sprejela že peti protikoronski paket. Nov paket pokriva področja, kot so trg dela, zdravstvo, socialno varstvo, vzgojo in izobraževanje in tudi kmetijstvo ter infrastrukturo. Med ključnimi je podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo na domu za vse panoge do konca leta, prinaša pa še dodatek za delo s covid bolniki, nadomestilo za karanteno staršev, če bo odločbo dobil otrok, in tudi dobre novice za samozaposlene.