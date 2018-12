Vložili peticijo za drugi referendum o brexitu: 'Pustite, da odločijo ljudje'

"Želimo zagotoviti, da bi imeli Britanci besedo o možnostih, ki jih imamo," je povedala poslanka iz vrst premierkinih konservativcev Justine Greening . Ta je skupaj z laburistom Chuko Umunno , vodjo liberalnih demokratov Vinceom Cablom in poslanko zelenih Caroline Lucas vložila peticijo, ki jo je organiziral časnik TheIndependent.

Britanski poslanci iz različnih političnih strank so v uradu britanske premierke Therese May vložili peticijo za izvedbo drugega referenduma o brexitu. Pod peticijo se je podpisalo več kot milijon ljudi, po navedbah nekaterih britanskih medijev celo milijon in pol Britancev.

Podporniki drugega referenduma zahtevajo, da ima britanska javnost zadnjo in končno besedo o izidu brexita.

Poslanec opozicijskih laburistov Umunna pa je ob tem na Twitterju zapisal, da "nihče ni glasoval za to zmedo". Zato je potreben referendum, na katerem se bo možno odločiti za obstanek Velike Britanije v EU.

Caroline Lucas je ob tem dejala: "Ideja, da je volja ljudi nekakšna statična stvar, ki se ne spreminja, je napačna: volja ljudi se je spremenila, lahko se spremeni in to mora poslušati," in se ob tem navezala na Mayevo.

Mayeva možnost ponovnega glasovanja zavrača

Britanska premierka sicer še vedno vztrajno zavrača možnost drugega referenduma o brexitu, pozivi za katerega se v zadnjih mesecih in tednih vztrajno krepijo, še posebej pa v zadnjem tednu pred napovedanim glasovanjem o ločitvenem sporazumu med EU in Veliko Britanijo v britanskem parlamentu. Po napovedih in pričakovanjih bodo poslanci dogovor sicer zavrnili.

Mayevo stališče je, da se je britanska javnost že izrekla o tem, ali naj Otok zapusti EU, ko je leta 2016 na referendumu 52 odstotkov udeležencev izbralo izstop. "Ljudje govorijo o drugem referendumu, pa še rezultatov prvega nismo izpolnili,"je dejala danes na televiziji ITV.