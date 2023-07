Po mučenju psa v Kopru: sankcionira naj se vsa zavržna ravnanja z živalmi

To, da nekdo vodi psa, privezanega na motorno vozilo, pri čemer pes pogine, nato pa ga odvrže v smetnjak za biološke odpadke, ni kaznivo dejanje. Takšno je sporočilo tožilstva družbi, potem ko ni ovadilo lastnika psa, ki je to storil. Zakaj se je tožilstvo tako odločilo, zakaj niso poklicali inšpekcije in zakaj ni bila narejena obdukcija kadavra, se sprašujejo tudi podpisniki in podpisnice Peticije za spremembo Kazenskega zakonika, po kateri bi bila sankcionirana vsa zavržna ravnanja z živalmi, storjena tako iz naklepa kot tudi iz malomarnosti. Iz malomarnosti namreč trenutno niso. Do danes so zbrali že 7.484 podpisov.