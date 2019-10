Petkratni umor v Avstriji: 25-letnik ubil nekdanje dekle, njene starše, brata in novega fanta

Avstrijo pretresa grozovit zločin. V Kitzbühelu je v noči na nedeljo 25-letnik ubil 19-letno nekdanje dekle, njene starše in brata, ter novega partnerja. Prav zaradi slednjega naj bi dekle 25-letnika pred dobrima dvema mesecema zapustilo, poročajo tuji mediji.

Osumljenec je danes okoli 6. ure zjutraj nato sam prikorakal na policijsko postajo. Lokalni mediji, ki se sklicujejo na vire blizu policiji, da je sam priznal petkratni umor.

25-letnik naj bi dekle z novim partnerjem ponoči srečal v bližnjem klubu, kjer naj bi se sprli, nakar pa so odšli vsak svojo pot. Osumljeni naj bi se kasneje odpravil do hiše, kjer je dekle živelo z družino. Vrata je odprl dekletov oče in ga prosil, naj odide. Osumljeni je nato odšel domov, vzel bratovo orožje ter se okoli 5.30 vrnil do dekletove hiše. Najprej je ubil očeta, nato 51-letno mater in 25-letnega brata. Skušal je priti do dela hiše, kjer je bila s fantom zaklenjena 19-letnica. Ker ni mogel do nje, je splezal v hišo čez balkon, nato pa oba ubil.

Po poročanju portala Focus.de, je nato sam odšel do bližnje policijske postaje, vkorakal in policistom dejal: "Pravkar sem ubil pet ljudi".