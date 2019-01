Petletnici iz vrtca ušli na –45 stopinj Celzija

Petletni deklici sta iz vrtca ušli na izjemno mrzlih –45 stopinj Celzija, česar pa vzgojitelji v vrtcu v sibirski vasi Namtsi niso niti opazili. Obe deklici naj bi namreč želeli presenetiti starše, zato sta se na enega najbolj mrzlih dni v letu kar peš odpravili domov.

Kamera ju je ujela, kako sta se izmuznili iz vrtca, ena deklica pa na posnetku v roki stiska plišasto igračko, brez rokavic.

Ena deklica se je na poti domov izgubila in se nato zatekla v bližnjo hišo. Bila je podhlajena, a je po zdravniškem pregledu lahko odšla domov.

Druga deklica Lenapa je trenutno v bolnišnici v prestolnici regije Jakutsk, tri prste ima namreč poškodovane zaradi ozeblin. Njena mama Evdokija Kutukovpravi, da je opazila, da je njena hči Lena izginila, ko jo je prišla iskat v vrtec, in ugotovila, da njenega plašča ni. Opozorila je osebje in nato so opazili, da manjka tudi njena najboljša prijateljica. Njeni starši prav tako niso vedeli, kje je.

Nato je Lenin dedek poklical, da je petletnica pravkar prišla domov, popolnoma premražena. Njen oče je pozneje dejal, da je mimoidoči dal Leni šal in ji s tem verjetno rešil življenje. "Kako mrzlo je moralo biti brez rokavic, si je težko predstavljati, in to še z igračo v rokah," je dejal za Siberian Times.