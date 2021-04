Petru Gaspetiju za trojni umor tožilstvo predlagalo dosmrtno zaporno kazen

Na okrožnem sodišču so izrekli sodbo 25-letnemu Petru Gaspetiju, ki so mu sodili zaradi trojnega uboja junija lani v Škocjanu pri Domžalah. Povod za njegova dejanja ni jasen, saj od začetka do konca sojenja na sodišču ni spregovoril niti besede. Za kruto dejanje je tožilstvo predlagalo dosmrtno zaporno kazen, obramba pa oprostilno sodbo. Petčlanski senat s sodnico Marjeto Dvornik na čelu danes ni ugodil nobeni strani in je Gaspetiju za vsak uboj prisodil 12 let zapora in mu izrekel enotno 30-letno zaporno kazen. V Sloveniji je bil to šele tretji primer predloga dosmrtne kazni, nikoli pa je niso izrekli. Sodba za zdaj še ni pravnomočna.

