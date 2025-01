Pica z ananasom: Kaj o njej meni Aleksander Pozvek?

Televizija prinaša številna nepozabna doživetja. Jeremy Clarkson, Richard Hammond in James May verjetno nikoli ne bi preizkusili toliko avtomobilov kot so ravno zaradi snemanja televizijskih oddaj. Aleksander Pozvek pa nikoli ne bi poskusil pice Hawaii. Gre za pico z ananasom, ki se je lastnikom restavracije v Angliji zdela tako odvratna, da jo svojim gostom pripravijo le, če zanjo plačajo 118 evrov.