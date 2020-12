Pijana s tremi otroki v avtomobilu zapeljala v ledeno mrzel potok

"Ko je deklica, ki je bila v nazavesti, vsa premočena v mojih rokah zadihala, sem se zjokal." Tako pripoveduje Škofjeločan, ki je opravil junaško delo in rešil dva otroka in mamo iz avtomobila, ki ga je že zalivala voda. Nesreča bi se lahko končala izjemno tragično, ženska pod močnim vplivom alkohola je namreč zapeljala v ledeno mrzel potok, v vozilu pa so bili poleg nje tudi trije otroci, najmlajši v otroškem sedežu spredaj. Najstarejša deklica je splezala skozi okno in stekla po pomoč k bližnji hiši, kjer sta domačin in njegov zet takoj stekla pomagati in iz vozila rešila še vse ostale.