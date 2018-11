Pijani 19-letnik odtaval v napačno stanovanje in se vrinil med speči par

Bila sta tako šokirana, da sta nemudoma poklicala policijo. "Ko so prispeli policisti, je moški še vedno spal, je pa močno smrdel po alkoholu," je povedala tiskovna predstavnica policije Andrea Deflorin. Policisti so sprva domnevali, da gre za vlom, a se je izkazalo, da so bila vrata očitno odklenjena.

Policisti so sicer želeli takoj ugotoviti, kako pijan je moški, a je ta tako trdno spal, da ga niso mogli zbuditi. Prav tako jim še ni povedal, kako je končal v tujem stanovanju. Policisti menijo, da je prav mogoče, da je kdaj v preteklosti tam živel. Pijanega "obiskovalca" so odpeljali v bolnišnico. Policisti pravijo, da takšnega primera še niso obravnavali, se bo pa opit moški kakšni hujši kazni najbrž izognil, saj par ne bo podal prijave.