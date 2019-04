Pilota izklopila usodni sistem MCAS, a ga potem znova vklopila

Wall Street Journal (WSJ) poroča, da sta pilota sledila navodilom za ravnanje v primeru pobeglega trim sistema, ki v normalnih okoliščinah skrbi, da je letalo poravnano v težišču in pilotu ni treba na krmilu držati konstantnega pritiska, da letalo leti v želeni smeri. Ravno ta sistem je uporabljal zdaj zloglasni program MCAS, ki naj bi povzročil že dve strmoglavljenji in zaradi katerega so morale nadzorne agencije prizemljiti vsa letala 737 max.

MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System): program, ki naj bi s pomočjo sistema za trimanje letala in senzorjem za nadzor vpadnega kota kril preprečeval prevlečeni let in strmoglavljenje. Gre za nov program, ki ga v prejšnjih modelih letal 737 ni bilo.

Kot so zapisali pri WSJ, sta pilota najprej izklopila sistem, ki uravnava elektronsko trimanje letala, in nato s pomočjo kolesca, ki nakazuje in uravnava položaj kota trim krmila v kabini, skušala poravnati horizontalni stabilizator, a naj bi nato zaradi za zdaj še neznanih razlogov znova vklopila sistem za elektronsko uravnavanje trim sistema. Težava se je znova pojavila, saj naj bi se MCAS spet vklopil in potisnil nos proti zemlji. Pilota sta sledila Boeingovim standardnim proceduram oziroma tistim za nestandardne postopke v sili, ki se aktivirajo v primeru pobeglega trim sistema.

Del procedur so tako imenovani spominski seznami postopkov, ki se jih morajo naučiti vsi piloti in so mišljeni, da se prepreči poslabšanje okoliščin – letalo mora leteti naprej. Drugi del je uporaba priročnikov (Quick Reference Handbook), ki imajo podobno funkcijo, a je njihova naloga identifikacija napake in tudi reševanje težave ali njene stabilizacije, zato pogosto slišimo, da sta 'pilota brskala po priročniku, saj nista razumela, kaj je narobe.' Nizka višina po poletu ni pomagala pri reševanju težav.

Piloti, ki so se pripravljali, da s starejših Boeingovih letal tipa 737 presedlajo na model max 8, so se vsaj v ZDA urili kar s pomočjo spletnega tečaja, zdaj zloglasni sistem MCAS, ki se je znašel v središču preiskave po nesrečah letal družb Lion Air in Ethiopian Airlines, pa sploh ni bil omenjen, so razkrili predstavniki sindikatov v dveh ameriških letalskih družbah. Etiopske oblasti so sporočile, da bodo preliminarno poročilo o nesreči verjetno objavili v enem tednu.