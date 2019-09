Piloti British Airways začenjajo stavko

Piloti so nezadovoljni s plačami, kljub pogajanjem z vodstvom družbe o njihovem zvišanju pa dogovora niso dosegli niti po osmih mesecih. Nazadnje so zavrnili ponudbo vodstva za postopno zvišanje plač za 11,5 odstotka v treh letih.

V British Airways so napovedali, da bodo zaradi stavke poskušali spremeniti urnike letenja in sprejeli ukrepe, da bo stavka prizadela čim manj potnikov.

Piloti, ki jih zastopa Združenje britanskih pilotov Balpa, med drugim zahtevajo udeležbo pri dobičku, kot jo imajo direktorji družbe.

'Žrvujejo se že vrsto let'

V British Airways so napovedali, da bodo zaradi stavke poskušali spremeniti urnike letenja in sprejeli ukrepe, da bo stavka prizadela čim manj potnikov. "Potnikom, ki že imajo vozovnice, bomo ponudili vračilo denarja ali pa preložitev letov," so dodali.

Iz združenja so medtem sporočili, da je bila stavka zadnji od ukrepov, ob tem pa so opozorili, da se piloti "žrtvujejo" že vrsto let. Balpa ocenjuje, da bi stavka prevoznika stala okoli 40 milijonov funtov (44 milijonov evrov) dnevno. Stavko so napovedali tudi za 27. september.