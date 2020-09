Pipistrel bo 'leteče tovornjake' začel dostavljati čez dve leti

Švicarska pilot in kopilot bosta z električnim letalom v eni poti postavljala kar sedmih rekordov z letalom - največja povprečna hitrost, najvišje letenje, najvišji in najhitrejši vzpon, najmanjša poraba, najdaljši polet in najmanj postankov. To bosta poskusila doseči z letalom ajdovskega podjetja Pipistrel. Prav Pipistrel pa sedaj razvija nov projekt, tako imenovani leteči tovornjak. Slovenski vizionar Ivo Boscarol je povedal, da naročila že prejemajo iz Azije, predvsem iz Indonezije, kjer so prebivalci otokov odrezani od sveta.