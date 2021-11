Pipistrel se z novim projektom pomika proti uporabi trajnostnih virov energije

Tu je nova doba letalstva, pod katero je znova podpisan Pipistrel, mariborska univerza in še šest evropskih partnerjev, vsi združeni v konzorcij, ki premika meje letalstva. Ustvarili so dve povsem novi hibridno-električni letali: eno, ki deluje na alternativna biogoriva in drugo z vodikovim pogonom. Kar pomeni, da lahko na dolge razdalje leti celo brez emisij in kakršnega koli hrupa. Gre za projekt, vreden devet milijonov evrov, njegova uporabna vrednost pa bo zagotovo precej višja: ustvarili so namreč temelje za razvoj serijske proizvodnje okolju prijaznejših manjših potniških letal.