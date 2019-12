Pirančane v zgodnjih jutranjih urah ponovno prebudile sirene

Po zadnjih rekordnih poplavah na slovenski obali, ko je morje povzročilo 1,8 milijona evrov škode v Izoli, v Piranu za dva milijona, v Kopru in Ankaranu pa za več kot 600.000 evrov, so spet tulile sirene. Kljub pripravljenosti piranskih gasilcev je danes začelo zalivati Tartinijev trg, trgovine in lokale. Poplav pa še ni konec, znova naj bi morje poplavljalo že v torek in v sredo.