Piranski akvarij pred zaprtjem: za ponovni zagon potrebnih 50.000 evrov

Če vemo, kako pomembna so morja in da se tega vsako leto uči več kot 16.000 mladih, ki obiščejo piranski akvarij, potem je neverjetno, da mu zdaj grozi zaprtje. Razlog pa: epidemija, zaradi katere obiskovalcev niso mogli sprejemati. In še bolj žalostno je, da akvarij potrebuje 50.000 evrov. Z njim upravlja Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, kjer si želijo, da bi tako na ministrstvu za šolstvo kot na občini prepoznali vrednost edinega tovrstnega akvarija v državi in našli vsak po malo več kot 20.000 evrov za preživetje. Drugače bomo ostali brez najbolj obiskane turistične točke v Piranu.

icon-expand