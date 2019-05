Pisan politični zemljevid Evrope: od skrajne levice do skrajne desnice

Politični zemljevid so novinarji časopisa Zeit sestavili iz podatkov izidov zadnjih volitev – od parlamentarnih do lokalnih volitvev – v več kot 81.000 regijah vseh 28 držav članic EU. Barve na zemljevidu kažejo, katerim političnim skupinam so volivci na določenem območju dali največ glasov.

Projekcije nakazujejo večjo polarizacijo strank. Sredinske stranke, med drugim S&D, EPP in liberalci, bijejo težek boj, da bi obdržale večino, tj. 376 sedežev. Politico, znan politični portal, sicer po zadnjih projekcijah napoveduje 173 sedežev za EPP, 149 sedežev za S&D in 101 sedežev za liberalce, kar jim zagotavlja večino.

V Avstriji je glede na projekcije televizije ORF in ATV ter avstrijske tiskovne agencije APA zmagala stranka avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza ÖVP, ki je prejela 34,5 odstotka glasov. Stranka ÖVP je zadnjih pet let največje evropske parlamentarne stranke EPP (Evropske ljudske stranke). Sledijo ji socialdemokrati (SPÖ) s 23,5 odstotka glasov in svobodnjaki (FPÖ) s 17,5 odstotka.

Spomnimo, v naši severni sosedi je prejšnji teden zaradi afere Ibiza razpadla koalicija ljudske stranke (ÖVP) in svobodnjakov (FPÖ). Notranjepolitični pretresi so očitno spodbudili ljudi k množičnejšemu odhodu na današnje volitve. Prvič po letu 1996 pričakujejo več kot 50-odstotno udeležbo.

V Nemčiji so glede na projekcije Politica na prvem mestu kljub hudim izgubam CDU/CSU z 28 %, sledijo pa jim Zeleni z 22 %. 16 sedežev s 15,50 % glasov pa naj bi dobili SPD, ki so del parlamentarne stranke S&D.

Na Hrvaškem so volivci po projekcijah pet sedežev namenili stranki EPP, tri sedeže S&D in po en sedež liberalcem, nepovezanim in stranki EFDD, torej evroskeptikom. Italijani so največ glasov namenili zvezi Mattea Salvinija, nekdanji ENF, s čimer bi v evropskem parlamentu dobili 25 sedežev. 18 sedežev bi po projekcijah dobili S&D, medtem ko so en sedež več namenili evroskeptikom, nekdanji EFDD.

Irci so največ glasov, in sicer 29 %, namenili stranki FG, ki je del GUE/NGL (Konfederalne skupine Evropske združene levice). Takšen odstotek glasov predstavlja štiri sedeže. S 15 % glasov ji sledijo FF, GP in neodvisni. Zeleni bi tako dobili 2 sedeža, ALDE&R, torej Zavezništvo liberalcev in demokratov enega, poslanska skupina Evropske ljudske stranke pa štiri.

Na Nizozemskem so ljudje s svojimi glasovi največ, šest sedežev, namenili liberalcem (ALDE&R), en sedež manj pa politični skupini v Evropskem parlamentu S&D. Pet sedežev bi prav tako dobila ECR, skupina Evropskih konservativcev in reformistov, štiri sedeže pa krščanski demokrati. Zeleni bi dobili tri sedeže, medtem ko bi Združena levica (GUE/NGL), Skupina Evrope narodov in svobode (ENS) in neodvisni, novoizvoljeni poslanci, dobili po en sedež.

Vladajoča ciprska stranka DISY je izgubila podporo v primerjavi s prejšnjimi volitvami in osvojila 31,80 % glasov, medtem ko je na volitvah leta 2014 osvojila 37,8 % glasov. Na drugo mesto se je uvrstila leva AKEL s 26 %, na tretjo pa liberalna demokratična stranka DIKO s skoraj 12 %. Razdelitev sedežev po političnih skupinah je tako po 2 sedeža za GUE/NGL, S&D in ELS.