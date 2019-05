Pisma iz Juge. Se jih spomnite?

Se spomnite pisem, ki so potovala v vojašnice po Jugi pa iz vojašnic po Jugi nazaj v Slovenijo. Ljubezen in naklonjenost sta si tako preko pisem leta 1984, ko je bil v vojski v Karlovcu, izkazovala tudi Barbara Pešut in Robert Pešut - Magnifico.

Teh je bilo kar nekaj in Barbara, ki jo poznamo kot uspešno pisateljico in pesnico, je ta pisma združila v avtobiografsko knjigo in dokazala, da prava ljubezen premaga vse.