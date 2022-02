Policija naj bi imela dovolj dokazov, da je naboje in grozilna pisma pošiljal Goznikar

Je naboje in grozilna pisma oktobra lani na naslove visokih predstavnikov države poslal Celjan, ki je bil še do srede član Slovenske nacionalne stranke? Pošiljko z naboji in grozilnimi pismi so prejeli predsednik vlade Janez Janša, Matej Tonin, dve poslanski skupini v DZ, Zmago Jelinčič in pa notranji minister Aleš Hojs, ki je na Twiterju pohvalil Policijo za odlično opravljeno delo pri preiskavi in, kot kaže, tudi odkritju storilca pošiljanja pisemskih pošiljk z naboji.