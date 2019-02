'Sprejmite nas nazaj, zaradi naših nedolžnih otrok'

Po tem, ko je v javnost prišla zgodba 19-letne Shamime Begum, ki je pred štirimi leti zapustila Veliko Britanijo, da bi se pridružila Islamski državi, zdaj pa se želi vrniti domov, imajo podobno prošnjo tudi tri Bosanke. V Sirijo naj bi odpotovale zaradi pritiskov mož in v strahu za otroke.

"Tri bosanske državljanke pozivamo Bosno in Hercegovino, naj sprejme nas in naše mladoletne otroke nazaj, v normalno življenje, ki smo ga imeli nekoč," se glasi del pisma 22-letne Sarajke, ki jo je v Sirijo, na območje samooklicane Islanske države (IS) pred štirimi leti odpeljal mož. Po njenih besedah so pred približno dvema letoma pobegnile, se predale Kudom, ti pa so jih prepeljali v taborišče Roj, v bližini mesta Kamishli na severovzhodu Sirije. "Imam dva otroka, ena Bosanka, ki je z menoj ima štiri, druga pa tri," piše Sarajka v pismu, ki ga he Radiu Slobodna Evropa uspelo pridobiti od njene matere.

Sarajko je pred štirimi leti, ko je bila stara 18 let, v Sirijo odpeljal mož. Po njegovi smrti se je tam morala poročiti z drugim, prav tako sicer državljanom BiH. Prvega otroka je rodila na ozemlju pod nadzorom IS, drugega pa aprila 2018 v kurdskem taborišču, kamor so jo odpeljali po tem, ko je pobegnila.

Bosno naj bi zapustile na silo, pod pritiskom mož, in nikakor ne samovoljno. "Ko sem odšla, sem bila stara le 18 let. Zelo me je bilo strah posledic, ki bi sledile, če ne bi odšla z možem. Tudi drugi dve ženski sta Bosno zapustili pod pritiskom mož in v strahu za svoje otroke," pojasnjuje 22-letnica. 'Pripravljene smo na sodni postopek, ki bo zagotovo sledil, ko se bomo vrnile v domovino' "Še enkrat prosimo, da nas sprejmejo nazaj in nam dajo še eno priložnost za novo življenje. Če ne drugega, zaradi naših nedolžnih in mladoletnih otrok. Pripravljene smo nositi posledice naših napak, to je še najmanjši problem. Vnaprej se zahvaljujemo in upamo, da boste nam in našim otrokom dali drugo priložnost. Na svetu namreč ni osebe brez napak. Še nekrat hvala," je še zapisala.

Samooklicani Islamski državi, militantni organizaciji, se je pridružilo tudi več deset tisoč tujih borcev s celotnimi družinami vred iz vseh koncev sveta, med drugim tudi iz Bosne in Hercegovine (BiH). Poraz IS v Siriji in Iraku pa zdaj pušča številna nerešena vprašanja tujih državljanov, nekdanjih članov IS, zdaj pa beguncev ali zapornikov v kurdskih taboriščih.

"Zavedamo se naše ogromne napake, ki smo jo napravile s tem, ko smo prišle v Sirijo. To obžalujemo in dokaz za to je prav beg od IS. Po smrti naših mož smo poskušale na različne načine najti pot in izhod iz tega pekla, a neuspešno. Vse do leta 2017, ko se nam je le ponudila priložnost. Je pa beg pomenil tudi, da bi nas pripadniki IS, če bi nas ujeli, nemudoma ubili in naši otroci bi bili na milost in nemilost prepuščeni neznanemu in nevarnemu vojnemu območju, kar vam je gotovo znano," je še zapisala Sarajka.

Na stotine žensk iz Velike Britanije, Francije, Belgije, Nizozemske, Kanade in drugih držav tako poziva vlade svojih držav, da jih sprejmejo nazaj. Skupaj s povečanim številom njihovih prošenj, pa se veča tudi pritisk na te države in pozivi k ukrepanju. Nekaj žensk se je tako že lahko vrnilo v domovino (denimo v Kazahstan), vendar pa večina evropskih držav tega vprašanja še ni rešila. Nekatere države, na primer Francija, so izrazile namero, da bodo dovolile vrnitev žensk in otrok, ne pa militantov. Belgijsko sodišče pa je celo odločilo, da se Belgijke, ki so pod pritiskom mož odpotovale v Sirjio, skupaj z otroki morajo vrniti v domovino. Več območij osvobojenih, več ljudi v taboriščih Je pa v zadnjih dneh v svetovno javnost pritegnil tudi primer britanske najstnice Shamime Begum, ki jo je novinar Timesa našel v enem od kurdskih taborišč. Bila je v devetem mesecu nosečnosti in prosila za vrnitev domov. Število žensk v taboriščih, ki jih nadzirajo kurdske sile z zavezniki, se sicer vsak dan povečuje, skladno s postopnim osvobajanjem območij izpod nadzora IS. V javnost je nedavno prišla tudi zgodba dveh Kanadčank, ki sta živeli v eni od zadnjih baz IS, v vasi Baguz na vzhodu Sirije. Tudi ti dve ženski sta novinarjem sporočili, da bi se želeli vrniti v domovino.

Pritisk je večji zlasti po odločitvi vojaške koalicije pod vodstvom Združenih držav Amerike (ZDA) za umik svojih enot iz Sirije. FOTO: Kanal A

Sarajka je ena od približno 700 žensk in otrok v taborišču Roj. Po njenih besedah sta z njo od septembra 2017 v kampu še dve Bosanki, ki sta prav tako pobegnili od samooklicane Islamske države. Pismo je bosanski Radio Slobodna Evropa prejel od Sarajkine matere.