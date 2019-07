Pismo žalujoče matere v steklenici naplavilo na italijansko obalo

Sorrell je umrla v preddverju koncertne dvorane, kjer se je marca 2017 razstrelil samomorilski napadalec. Po koncu koncerta je skupaj s svojo mamo in babico prišla pobrati svojo mlajšo sestro, ki v napadu ni bila poškodovana, medtem ko sta mama in babica utrpeli poškodbe. "Bila je nadarjeno, kreativno dekle, ničesar ni bilo, česar ne bi mogla storiti,"so se Sorrell poklonili na pogrebu.

Stekleničko s sporočilom so v morje odvrgli na britanski obali, naposled pa je pristala na samem jugu italijanskega polotoka, kjer jo je našel čistilec na obali, ta pa jo je predal županu najbližje vasice Lorenzu Ricchiutiju, še piše New York Post. Ta je kontaktiral Samantho in njeno družino ter jih povabil, da obiščejo vasico, da bi jim lahko vrnil sporočilo in steklenico.