Pivčeva je predsedniku pripravljena ponuditi svoj nepreklicni odstop

Se ministrici za kmetijstvo Aleksandri Pivec maje stolček? Poročilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o projektu SRIPT ugotavlja, da iz poročila ni razvidna količina opravljenega dela, za katerega je bila Pivčeva plačana. In celo da ne gre za Pivčevo avtorsko delo, temveč da so določene njene tekste našli objavljene na spletu ter tudi pri drugih zunanjih izvajalcih.