Premier Janez Janša bo državnemu zboru predlagal razrešitev kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Podporo so ji odrekli tudi lastni poslanci Desusa, do njenega dela so kritični tudi v opozicijskih strankah. To pomeni, da bo Pivčeva ostala brez službe v visoki politiki. Kaj bo delala v prihodnje? Stvari smo vzeli v svoje roke in našli novo službo za Pivčevo.