Pivčeva: Vedno bom s ponosom nosila različne majice, značke, predpasnike …

Po razkritju potepanja kmetijske ministrice Aleksandre Pivec na Krasu, kjer je z družino za zasebno podjetje pozirala v njihovi majici, skupaj pa so nastopili celo v promocijskem videu, Pivčeva zdaj pravi, da bo vedno s ponosom nosila različne majice, značke, predpasnike. Zatrjuje, da je namestitev zase in svoja otroka plačala sama. Pivčevo pa je na twitterju v bran vzel tudi premier Janez Janša. KPK je primer vzela pod drobnogled in uvedla predhodni preizkus, njen novi predsednik Robert Šumi pa se do konkretnega primera še ne želi opredeliti.