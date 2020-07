Pivčeva z novo afero. KPK preiskuje tudi stroške njenega bivanja v Hotelu Marina

Potem ko kmetijska ministrica Aleksandra Pivec ni želela pojasniti, kdo je plačal njeno potepanje in nočitve na Krasu, je zdaj na udaru zaradi junijskega obiska v Izoli. Televizija Slovenija je namreč razkrila, da je stroške bivanja v Hotelu Marina za Pivčevo plačala kar občina Izola, ki jo vodi njen strankarski kolega. Račun za bivanje pa so kasneje tudi popravljali. To je nenormalno, pravijo celo v DeSUS, opozicija pa že zahteva njen odstop. Tudi ta primer pa že preiskuje KPK.