Pivčevi se na svetu stranke DeSUS obeta izglasovanje nezaupnice

Pred torkovim svetom stranke DeSUS očitno postaja vse bolj vroče. Ali bo Pivčeva ostala na čelu upokojenske stranke ali bo s položaja odšla? O njeni nezaupnici bo v torek popoldne glasoval svet stranke, a člani so razdeljeni. Ali to pomeni tudi razdelitev DeSUS-a? Poslanci, ki so Pivčevi že izrekli nezaupnico in jo pozvali k odstopu, so napovedali, da bodo v primeru, da Pivčevi ne bo izrečena nezaupnica, aktivirali plan B, kar pa lahko pomeni tudi izstop iz DeSUS-a med nepovezane poslance. A po neuradnih informacijah naj bi 35 od 60 članov sveta v torek glasovalo za nezaupnico Pivčevi.