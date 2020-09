Pivka: okužbe s koronavirusom naraščajo, okužena tudi učiteljica v osnovni šoli

V pivški občini, ki je eno od žarišč v državi, je trenutno aktivno okuženih 18 občanov, a samo v podjetju Pivka perutninarstvo so potrdili 38 okužb. Nove okužbe beležijo tudi na tamkajšnji osnovni šoli - okužila se je učiteljica, v karanteni je tako še pet dodatnih učencev in dve delavki. Gre za zahtevno situacijo, je stanje v občini ocenil župan. Zaradi naraščanja števila okužb, so zdravniki preobremenjeni, občani pa jih stežka prikličejo v primeru, ko sumijo, da so se okužili. Na pomoč so zdaj poklicali dežurnega zdravnika, v petek pa bodo v perutninarstvo Pivka vpoklicali še mobilno enoto, ki bo testirala vse zaposlene.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:41 audio-control-play-line Iz SVETA: Na pomoč tudi dežurni zdravnik 00:56 audio-control-play-line Iz SVETA: Zvečer se bo sestala svetovalna skupina za covid icon-chevron-left icon-chevron-right