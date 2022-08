Pivovarji: čas je, da se naučimo piti tudi pivo

Pivovarstvo je eden najstarejših poslov, v Sloveniji imamo prve pisne dokaze o varjenju piva v dokumentih Noticia Bonorum de Lonca iz davnega leta 1160. Pivo so sicer začeli variti okoli 6000 let pred našim štetjem v Mezopotamiji. Pri nas pa imamo zdaj okoli 100 mikro pivovarn. Kriza, najprej epidemija, ki je zaprla lokale, zdaj pa še vojna, ki draži surovine, pivovarjem ne pomaga, a se borijo. In pravijo, če vinarji ljudi učijo, kako in kdaj se pije vino, je čas, da se naučimo piti tudi pivo.